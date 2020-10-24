شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ لميس الحديدى فى مهرجان الجونة: مابعترفش بمسمى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، على هامش مشاركتها فى حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى، إنها ضد ما يسمى بمصطلح "سينما المرأة"، وأضافت خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أن هناك جدلا كبيرا حول المصطلح نفسه حول ما إذا كان التعريف يخص عملا معينا يناقش قضية المرأة أم السينما التى تتحدث عن صناعها من النساء سواء مخرجة أو منتجة.

وأضافت إلهام شاهين: "أنا على سبيل المثال بسمى فيلمى (يوم للستات) سينما المرأة، لأن القضية التى حملها الفيلم تخص النساء، بالإضافة لكون صناع الفيلم ومخرجته من النساء، وهذا أنا أطلق عليه قضايا نساء، وصناعة نساء وفي النهاية هو مصطلح غير علمى.