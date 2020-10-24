شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يوثق عمليته الجراحية الأخيرة ويوجه الشكر لطاقم الأطباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر على توجيه الشكر للطاقم الطبى الذى أجرى له عملتيه الجراحية الأخيرة في مستشفى كليفلاند، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مجموعة من الصور ظهر فيها وهو داخل غرفة العمليات ويجرى العملية الجراحية وصور أخرى بعد إتمامها وهو يتجول فى شوارع المدينة.

وكتب النجم العالمي على الصور التى نشرها منذ قليل: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معى، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".

Advertisements

وكانت عدسات المصورين التقطت صورا للنجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، منذ عدة أيام، يظهر لياقته البدنية في سانتا مونيكا، حيث كان يستمتع بركوب دراجته الكهربائية قيمتها تصل إلى 5 آلاف دولار.