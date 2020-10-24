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شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يوثق عمليته الجراحية الأخيرة ويوجه الشكر لطاقم الأطباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر على توجيه الشكر للطاقم الطبى الذى أجرى له عملتيه الجراحية الأخيرة في مستشفى كليفلاند، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مجموعة من الصور ظهر فيها وهو داخل غرفة العمليات ويجرى العملية الجراحية وصور أخرى بعد إتمامها وهو يتجول فى شوارع المدينة.
وكتب النجم العالمي على الصور التى نشرها منذ قليل: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند تم تركيب صمام رئوي جديد يتماشى معى، أشعر بالارتياح اثناء تجولي في شوارع كليفلاند مستمتعاً بتماثيل المدينة الشهيرة، شكراً لكل طبيب وممرضة في الفريق".
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وكانت عدسات المصورين التقطت صورا للنجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، منذ عدة أيام، يظهر لياقته البدنية في سانتا مونيكا، حيث كان يستمتع بركوب دراجته الكهربائية قيمتها تصل إلى 5 آلاف دولار.
وكشف حاكم كاليفورنيا السابق البالغ من العمر 73 عامًا عن عضلاته المفتولة حيث كان يرتدي تيشيرت اسود وشورت أزرق، وارتدى نظارة شمسية أنيقة .
وكان النجم أرنولد شوارزنجر اعتاد على التجول بواسطة العجلة أثناء سيره في شوارع لوس انجلوس منذ انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص على الترفيه عن نفسه وحده أو مع عدد من أصدقائه بشكل يومي أثناء تجوله في شوارع المدينة، مثلما ظهر في آخر صور تم نشرها في موقع ديلي ميل حيث تم رصده بواسطة مصوري البابارتزي.
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