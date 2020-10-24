شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر تامر حسين يكشف سر خلافه مع الملحن عمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر تامر حسين إن الملحن عمرو مصطفى هو أول من قدمه في الوسط الغنائى، وله فضل كبير عليه، ويعتبره بمثابة شقيقه وكلماته نالت إعجاب مصطفى، حيث علق حسين قائلا: "عمرو مصطفى قالى ذوقك حلو".





وأضاف حسين أثناء استضافته مع الاعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أنه حاليا على خلاف معه على المستوى الشخصى، حيث اتهمه بالباطل مع الهضبة عمرو دياب، وتحدث معه بعد أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وقال له مش عاوزك تدى الأغانى اللى كتبتها للهضبة وبالفعل كلمت الهضبة وقال لى موافق، وبالفعل فضلت عمرو مصطفى على الهضبة".

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وتابع تامر حسين قائلا: "عشت مع عمرو مصطفى حوالى 15 سنة، وربطتنا علاقة قوية جدا ووقف جنبى في فترة وفاة والدى، ووالدته زى والدتى بالظبط ولا يوجد فرق بيننا، ولكن أنا زعلان منه ومشاكلنا الشخصية لن تتحل على السوشيال ميديا، ولو أساء لى مش هرد".





وكشف الشاعر تامر حسين مؤخرا عن 4 أغانى يشارك فيها فى ألبوم "خليك فولاذى" للنجم تامر حسنى، وهى "تعرف فُلان" ألحان تامر على توزيع يحيى يوسف، و"قولى كلام" ألحان تامر علي وتوزيع علي فتح الله، و"قد الفراق" ألحان وتوزيع إسلام زكى، و"مش عاجبني" ألحان وتوزيع يحيى يوسف.

وكانت آخر أعمال الشاعر تامر حسين أغنية "في أماكن السهر" الذى طرحها الهضبة عمرو دياب منذ فترة من توزيع أسامة الهندى وألحان عزيز الشافعى وأخرج الكليب أحمد النجار.