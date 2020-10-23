سر بكاء إلهام شاهين ولبلبة في حفل افتتاح مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتمالك إلهام شاهين ولبلبة نفسيهما لدى عرض مقاطع مصورّة لعدد من نجوم الفن الذي رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية.

وسط الأضواء الساطعة وأجواء الفرح والبهجة التي غلَّفت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) دخلت النجمتان إلهام شاهين ولبلبة في نوبة من البكاء.

ولم تتمالك إلهام شاهين ولبلبة نفسيهما لدى عرض مقاطع مصورّة لعدد من نجوم الفن الذي رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية.

وبكت النجمتان الكبيرتان مع عرض صور للنجوم: رجاء الجداوي، طلعت زكريا، حسن حسني، جورج سيدهم ومحمود ياسين.

وأحيا المطرب اللبناني رامي عياش حفل الافتتاح بأغنية "دقي يا مزيكا"، التي صُنعت خصيصاً للمهرجان.

ويعد مهرجان الجونة الحدث السينمائي الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، في أول عرض له بالشرق الأوسط.

وتنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتضم المسابقات الثلاث قائمة كبيرة من أعمال بعض المخرجين العالميين والعرب.

ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج البريطاني الشهير بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جسد بطولته النجم خالد النبوي، فيما تضم اللجنة بين أعضائها، الممثل آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء الذي سبق وفاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" العام الماضي بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76 ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



