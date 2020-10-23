حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في 60 صورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ”الخليج 365” ترصد أجواء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وإطلالات النجوم على السجادة الحمراء في أكثر من 60 صورة.

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، مساء الجمعة، مشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام.

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وترصد ”الخليج 365” أجواء حفل الافتتاح وإطلالات النجوم على السجادة الحمراء في أكثر من 60 صورة:

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