رامي عياش يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تصوير أغنية مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رامي عياش يؤكد ثقته في نجاح المهرجان لأسباب عدة منها دقة التنظيم وحرص النجوم الكبار على المشاركة ومستوى الأفلام التي تتنافس على الجوائز

أحيا المطرب اللبناني رامي عياش حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، بأغنية "دقي يا مزيكا"، التي صُنعت خصيصاً للمهرجان.

وقال رامي بعد انتهاء الحفل: "من مسرح الجونة لكل العالم.. إقامة المهرجان بيقول إننا بنصر على الحياة وتعطشنا الدائم للفرح والسعادة مش هنخلّي السنة دي خسارة لحياتنا، برافو مهرجان الجونة، أحبكم جميعاً".

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال عياش إن عدداً كبيراً من النجوم سيشاركون في تصوير الأغنية بعد يومين، معرباً عن سعادته بمشاركته في المهرجان.

وأعرب النجم اللبناني عن ثقته في نجاح المهرجان لأسباب عدة منها دقة التنظيم وحرص النجوم الكبار على المشاركة ومستوى الأفلام التي تتنافس على الجوائز.

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ويعد مهرجان الجونة الحدث السينمائي الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، في أول عرض له بالشرق الأوسط.

تنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتضم المسابقات الثلاث قائمة كبيرة من أعمال بعض المخرجين العالميين والعرب.

ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج البريطاني الشهير بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جسد بطولته النجم خالد النبوي، فيما تضم اللجنة بين أعضائها، الممثل آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء الذي سبق وفاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" العام الماضي بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ٧٦ ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.