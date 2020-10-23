شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش لـ ON: حياتى الشخصية رقم واحد عشان كدة بوازن بينها وبين شغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كندة علوش إنها تحاول عمل توازن بين عملها كممثلة، وبين بيتها وابنتها حياة وزوجها النجم عمرو يوسف، وأضافت، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON من داخل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى، أن حياتها الشخصية رقم واحد لذلك تحاول خلق توازن بين العمل والمنزل.

وأشارت كندة علوش إلى أنها لم تكن تتوقع ردود الفعل على مسلسلها الأخير، وأنها اختارت العودة بـ 10 حلقات كعودة بسيطة، لكنها رأت رد فعل قوى، وأشارت كندة إلى أنها تحضر لفيلم كوميدى مع المخرج معتز التونى، والفيلم تدور أحداثه حول أزمة كورونا.