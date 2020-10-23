شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سنوات على طرح أغنية Hello الشهيرة للنجمة Adele بعدد مشاهدات 2.72 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 23 أكتوبر الذكرى الخامسة لطرح أغنية Hello، للنجمة العالمية Adele التى حققت بها نجاحاً ساحقاً في عدد المشاهدات، حيث وصلت الأغنية لـ 2.72 مليار مشاهدة في العام الخامس لها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت Adele تألقت فى أحدث ظهور لها خلال استضافتها في برنامج Saturday Night Live، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا في مقطع فيديو قصير للترويج للبرنامج منذ أيام، جنبًا إلى جنب مع المغنية وكاتبة الأغاني HER التي ستكون ضيفًا، إضافة إلى الممثلة كيت ماكينون.

وأثار الفيديو الدعائي للنجمة العالمية أديل في برنامج Saturday Night Live، إعجاب آلاف المتابعين، حيث ظهرت فيه أديل وهي تقول "مرحبًا، أنا أديل وأنا أستضيف ساترداي نايت لايف هذا الأسبوع مع الضيفة الموسيقية HER"، حسبما ذكر موقع "metro".

واستعدت النجمة العالمية آديل حاليا للحلقة التى ستقدمها من البرنامج الكوميدى "Saturday Night Live"، الذى يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، والحلقة ستعرض يوم 24 أكتوبر الجارى، وتم اختيار H.E.R كضيف موسيقى بالحفل، حيث تتحول آديل لمذيعة لأول مرة وهو ما كشفته مؤخرا النجمة الشهيرة.