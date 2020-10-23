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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى لـ لميس الحديدى: بحب أستثمر وقتى عشان كدة اتجوزت فى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ياسمين صبرى إن مهرجان الجونة السينمائى جزء من عالمها كممثلة، وإنها تقريبا لا تحضر سوى هذا المهرجان، موضحة أنها لا تحب أن تضيع وقتها وتحاول دائما استثمار الوقت.
وأضافت الفنانة ياسمين صبرى خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة ON من داخل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، والذى انطلقت فعاليات دورته الرابعة منذ قليل: "بحب أستثمر وقتى عشان كدة عملت فى كورونا حاجات كتير زى إنى أتجوزت، وهو شخص شبهي في حاجات وبيكملنى، فأنا مثلا شخص منعزل وهو شخص منفتح جدا".
وأضافت ياسمين صبرى أنها طيلة الوقت تسعى للقراءة والتثقيف من نفسها، وأن القراءة بالنسبة لها لا تقتصر على السيناريوهات فحسب، خاصة أنها لا تخرج من منزلها كثيرا سوى للتصوير لفقط، وكذلك كانت تخرج للجيم، حتى أصبح الجيم فى منزلها الآن، وأكدت أنها تقرأ حاليا بعض المسلسلات لخوض سباق دراما رمضان المقبل، وإنها تحضر لعدة أفلام خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الفنانة ياسمين صبرى إلى أنها تحب تقديم المسلسلات التى تهتم بمشاكل المرأة، مضيفة أنها تعتبر سنة 2020 سنةً سعيدة عليها قائلة: "الحياة حلوة".
وكانت النجمة ياسمين صبرى قالت فى تصريحات خاصة لتليفزيون ”الخليج 365” خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان الجونة، موجهة الشكر للقائمين على المهرجان، موضحة أنها هي من قامت باختيار المكياج الخاص بها والمجوهرات التي ترتديها خلال المهرجان.
وأضافت ياسمين قائلة: "أنا مش شخص موسوس من كورونا، ومبحطش كحول كل 5 ثوان، ونصيحتى للناس متبقوش موسوسين، ولازم يبقى فى تمرين"، وأكدت أنها بصدد تصوير مسلسل "تحقيق"، ومتحمسة للبدء في التصوير مع النجوم الشباب.
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