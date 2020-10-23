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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد فى صورة نادرة مع علاء ولى الدين: من طرف أخوك اللمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان محمد سعد ذكرياته مع الفنان الراحل علاء ولى الدين، واحد من أهم أصدقائه ممن عملا معهم قبل وفاته، وشهد نجوميته فى بدايتها من خلال شخصية اللمبى، حيث نشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "أبو صلاح ابن الناظر صديق عمري.. من طرف أخوك اللمبي".
محمد سعد والراحل علاء ولى الدين
من ناحية أخرى، سبق وأعلن النجم محمد سعد، عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وهم "إنستجرام"، "فيس بوك"، "تويتر"، حيث نشر مقطع فيديو كوميدى على طريقته الخاصة التى يظهر بها فى شخصيات أفلامه منها "اللمبى" و"عوكل" و كتكوت" ليكون بهذا الشكل أحدث النجوم الذين قرروا اقتحام مواقع السوشيال ميديا.
وكانت آخر أعمال محمد سعد في السينما فيلم "محمد حسين" ويدور أحداثه في إطار كوميدي حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد على، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وسمير صبرى، وغيرهم من النجوم، وجسد من خلاله شخصية سائق تاكسى ويعمل فى أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع المافيا، بسبب لوحة مرسومة خلال أحداث العمل.
أما الفيلم الثانى فهو "الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم فى مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.
وفاز محمد سعد مؤخراً بجائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، في ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ46 والذى أقيم يوم 8 فبراير الماضى، حيث منحته لجنة تحكيم الدورة 46 هذه الجائزة، وتضم اللجنة الناقد كمال رمزى رئيس اللجنة، وعضوية كل من المخرج هانى لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزى العوامرى، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د. محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح، والناقد السينمائى محمد الروبى وأخيرا الفنان الكبير عزت العلايلي.
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