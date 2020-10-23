شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد فى صورة نادرة مع علاء ولى الدين: من طرف أخوك اللمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان محمد سعد ذكرياته مع الفنان الراحل علاء ولى الدين، واحد من أهم أصدقائه ممن عملا معهم قبل وفاته، وشهد نجوميته فى بدايتها من خلال شخصية اللمبى، حيث نشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "أبو صلاح ابن الناظر صديق عمري.. من طرف أخوك اللمبي".



محمد سعد والراحل علاء ولى الدين

من ناحية أخرى، سبق وأعلن النجم محمد سعد، عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وهم "إنستجرام"، "فيس بوك"، "تويتر"، حيث نشر مقطع فيديو كوميدى على طريقته الخاصة التى يظهر بها فى شخصيات أفلامه منها "اللمبى" و"عوكل" و كتكوت" ليكون بهذا الشكل أحدث النجوم الذين قرروا اقتحام مواقع السوشيال ميديا.