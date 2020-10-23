شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائيات تسيطر على ريد كاربت الجونة.. السقا وآسر ياسين وجومانا مراد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضور كبير من جانب النجوم والنجمات شهدته الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، خلال افتتاحها اليوم، حيث شهد الريد كاربت توافد النجوم بغزارة، رغم ظروف كورونا التى تقام في ظلها فعاليات المهرجان مع أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه، إلا أن أكثر ما سيطر على المهرجان مؤخراً هو توافد ثنائيات عديدة مثلما يظهر خلال الصور التالية.

ظهر النجم أحمد السقا بصحبة زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث سيطر على إطلالتهما اللون الأسود من خلال بدلة السقا، بالإضافة إلى الجاكت الذى ارتدته مها الصغير على فستانها.



احمد السقا وزوجته مها الصغير

أيضاً ظهر النجم آسر ياسين بصحبة زوجته ومعهما أبناؤهما، حيث حرصوا على أخذ الصور معاً ومداعبة الجمهور على طريقته الخاصة مع أولاده.



آسر ياسين وزوجته وأبناؤه

عادت النجمة جومانا مراد للظهور للمرة الأولى بعد سنوات من الابتعاد عن المهرجانات الفنية، وذلك بعد عودتها لعالم الدراما فى رمضان الماضى من بوابة مسلسلها مع النجمة يسرا، وظهرت جومانا مراد بصحبة زوجها على الريد كاربت.



جومانا مراد وزوجها





جومانا مراد فى الجونة

يعد مهرجان الجونة فأل حسن على الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، حيث شهدت الدورة السابقة منه إعلان خطبتهما احتفالهما هناك بتلك المناسبة، ودوماً يحرصان على التواجد ضمن فعاليات مثلما حصل مؤخراً خلال الدورة الرابعة من المهرجان.