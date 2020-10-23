شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندية فامك جانسون تتألق فى أحدث ظهور لها بمدينة نيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الممثلة والمخرجة الهولندية فامك جانسون في أحدث ظهور لها، خلال تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، حيث خطفت الممثلة البالغة من العمر 55 عاما الأنظار مجددا بشخصيتها النموذجية وإطلالتها الأنيقة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشوهدت الهولندية فامك جانسون في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث كانت ترتدي معطفا قصيرا وفستانا جريئا صغيرا، حيث استعرضت ساقيها بينما كانت تستمتع بنزهة عبر حديقة نهر هدسون، وأكملت إطلالتها بحقيبة بيضاء.



الفنانة الهولندية فامك جانسون

وحرصت فامك جانسون على ارتداء كمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في الوقت الذي حصد فيه الفيروس التاجي نحو 222 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها.

الهولندية فامك جانسون

ولعبت الممثلة والمخرجة الهولندية مؤخرا دور البطولة في فيلم الدراما الغامض لعام 2020 The Postcard Killings جنبًا إلى جنب مع Jeffrey Dean Morgan و Cush Jumbo.



فامك جانسون

وبدأت فامك جونسان حياتها المهنية كعارضة أزياء في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث عملت في بعض أكبر العلامات التجارية بما في ذلك إيف سان لوران وجورجيو أرماني وشانيل وفيكتوريا سيكريت.

وبحلول عام 1992 ، حصلت على أدوار بطولة الضيف في سلسلتين ناجحتين هما: Star Trek: The Next Generation و Melrose Place. واكتسبت شهرة عالمية كممثلة عندما لعبت دور في Goldeneye عام 1995.