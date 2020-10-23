شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة يطلق جائزة باسم المهندس الراحل خالد بشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة ظهور ماريان زوجة المهندس خالد بشارة، والذي شارك في نجاح مهرجان الجونة في دوراته الماضية ورحل عن عالمنا هذا العام، وقالت ماريان: "أحب أهنيكم على المهرجان في ظل الظروف الصعبة، قابلت خالد في الجامعة الأمريكية مكنش رجل أعمال كان شاب طموح ودمه خفيف وعينه بتشع ذكاء وجدع، وبيحب الهزار وبنى نفسه بنفسه ومشاوره المهني مكنش سهل و كان مصر علي النجاح وبيفكر خارج الصندوق".

وأعلنت عن إطلاق جائزة تحمل اسم زوجها خالد بشارة، مضيفة: "بشكر مهرجان الجونة على ربط اسم خالد بشارة بجايزة مهمة في مهرجان الجونة السينمائي".

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الرابعة من مهرجان الجونة حضور يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السقا وزوجته وأمينة خليل ولبلبة، عائشة خالد الصاوي نسرين طافش، صبري فواز وريم مصطفى وأبو وزوجته ورايا أبي راشد وآيتن عامر. كما شهدت الريد كاربت حضور النجوم ياسمين صبرى وعمرو يوسف وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان، وباسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، سمير صبري، آسر ياسين وزوجته ونجليه، الفنانة هبة السيسي، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفى درويش، عمر السعيد

وحضر مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، وبشرى المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى، وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفيذى للمهرجان، وكمال زادة المستشار المالى للمهرجان.