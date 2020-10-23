مهرجان الجونة يمنح النجم العالمى سعيد تغماوى جائزة عمر الشريف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة جائزة عمر الشريف للفنان العالمى المغربى الأصل سعيد تغماوى، وهى الجائزة التى قدمها له النجم العالمى خالد النبوي. وقال تغماوى فى كلمته على المسرح: "لما كنت عايز أكون ممثل مكنش فى ممثلين نقدر ناخدهم مثال، وكانت والدتى تحب عمر الشريف وشاهدت كل الأفلام المصرية وكبرت على الأفلام المصرية والقدر جمعنى بعمرو الشريف، وكان كحلم وجمعنا القدر سويا فى فيلم ووالت ديزنى (هيدالغو) ، وشىء جميل أن يتم منحى جائزة تحمل اسمه فانا اشتقت له ولصوته".

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.