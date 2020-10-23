شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان أبو الحسن تطل ببرنامجها "راجل و2 ستات" من فعاليات مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل الإعلامية شيريهان أبو الحسن بحلقات خاصة من برنامجها "راجل و2 ستات" الذي يبث على فضائية "ON"، من داخل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي تقام حالياً في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، تحت شعار "الإنسان والحلم".

وتستضيف الإعلامية شيريهان أبو الحسن عددا من النجوم الكبار الذين يشاركون حالياً في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في حلقات خاصة للكشف فيها عن أعمالهم الفنية المقبلة وكواليس مشاركتهما في الدورة الرابعة من المهرجان بعد النجاح الكبير الذي شهده الافتتاح منذ قليل.

وتستقبل "شيري" ضيوفها من الفنانين والمشاهير في كواليس مختلفة عن برنامجها، على هامش المهرجان الذي يقام على المدينة الساحلية "الجونة".

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.



