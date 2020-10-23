شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسرحية "السلطانية" تحتفل بعودة المخرج مراد منير للمسرح بعد وعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور الدكتور عادل عبده، رئيس قطاع الفنون الشعبية، احتفل فريق عمل مسرحية "السلطانية" بعودة المخرج مراد منير للمسرح بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها. وفاجأت الفنانة لقاء سويدان بطلة العرض المسرحى، المخرج الكبير أثناء تصوير العرض بتورتة كتب عليها رسالة: "حمد الله على السلامة المخرج الكبير مراد منير مسرحية (السلطانية)، وحضر الاحتفال الشاعر الكبير والكاتب الصحفي فوزي إبراهيم الذي قام بإعداد ومعالجة مسرحية وشعرية للنص والصورة الإذاعية "قسمة"، وحضر أيضا بطل المسرحية الفنان حسن فؤاد وكل فريق العمل من فنانين، منهم ضياء شفيق ويوسف مراد نجل المخرج مراد منير. الشاعر الكبير والكاتب فوزي إبراهيم أكد لليوم السابع أنه سعيد بعودة المخرج مراد منير وتعافيه، فهو قيمة مسرحية كبيرة، وأشار إلى أن العمل تم تحويله من صورة إذاعية إلى عمل مسرحي أعاد صياغته ليكون مناسبا للتقديم على خشبة المسرح، والمسرحية غنائية استعراضية تحكي قصة مرزوق، وهو رجل محب للحياة، ويعيش وفقا لمقولة (طول ما رزقك على الله إوعى تخاف من حاجة)، والصورة الإذاعية التي قدمتها الإذاعة كانت من تأليف وأشعار عبد الفتاح مصطفى وألحان محمود الشريف.

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