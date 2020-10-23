أنسي أبو سيف يُهدى جائزة الإنجاز الإبداعى بمهرجان الجونة لـ شادى عبد السلام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان الحونة السينمائي فى دورته الرابعة جائزة الإنجاز الإبداعى لمهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، والذي بدوره وجه الشكر لصناع السينما ممن تعلم منهم وكانوا سبب لوجوده على مسرح الجونة، مهديا الجائزة للمخرج شادي عبد السلام، حيث قال عنه إنه كان أستاذه ومعلمه.

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الرابعة من مهرجان الجونة حضور يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السقا وزوجته وأمينة خليل ولبلبة، عائشة خالد الصاوي نسرين طافش، صبري فواز وريم مصطفى وأبو وزوجته ورايا أبي راشد وآيتن عامر.

كما شهدت الريد كاربت حضور النجوم ياسمين صبرى وعمرو يوسف وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان، وباسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، سمير صبري، آسر ياسين وزوجته ونجليه، الفنانة هبة السيسي، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفى درويش، عمر السعيد

وحضر مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، وبشرى المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى، وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفيذى للمهرجان، وكمال زادة المستشار المالى للمهرجان.