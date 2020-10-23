سعيد تجماوي عن جائزة عمر الشريف بالجونة:"فخور بها وكنت أحلم بالعمل معه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان خالد النبوي، على تسليم جائزة عمر الشريف، للممثل المغربي الفرنسي سعيد تجماوي، بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وقال تجماوي: "والدتي كانت تعشق عمر الشريف، ووالدي أيضًا، وكانت تشاهد الأفلام المصرية وكل النجوم والنجمات المصريين، وكبرت ولم أكن أفهم كل هذه الأشياء، وبدأت أنظر وأشاهد أعمال عمر الشريف الذي كان أكبر من أن يكون ممثلاً".

وتابع:"عمر الشريف، كان رائعًا.. كنت أشعر بإعجاب وفخر بهذا الرجل، وكان عمر الشريف يجلب لي الأمل في حياتي ولم أكن أتوقع أن أقابله يوما أو أن أعمل معه.

وأضاف: "أفتقد صوت عمر الشريف في أذني، وفخور بهذه الجائزة.. عمر أراك قريبًا .. شكرًا جزيلاً لهذه الجائزة".

يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.