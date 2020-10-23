عمرو دياب يثير حيرة جمهوره بهذه الصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أثار الهضبة عمرو دياب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوره، بعد نشره صورة لفتاة عبر شاطئ البحر دون أن يكشف هويتها.
ونشر الهضبة الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة.
وتساءل جمهور الهضبة حول هوية الفتاة، ومن بين التعليقات: "مين دي؟ - الأكونت متهكر ولا إيه يا هضبة؟ - يا جماعة حد يفهمنا مين دي" وغيرها من التعليقات.
وشوّق عمرو دياب جمهوره مؤخرا لأغنية "أهه أهه" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.
وكانت آخر الأغنيات التي طرحها عمرو دياب هي أغنية "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم الأعلى استماعا عبر جميع تطبيقات الموسيقى.
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