"أبويا كان عايزني اشتغل رقاصة".. شيرين رضا تكشف حلم والدها في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

قالت الفنانة شيرين رضا، إن المسرح له هيبة كبيرة حتى مهما تكرر صعود الفنان على خشبته.

أضافت شيرين، خلال كلمتها بحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة: "عايزة أفاجئكم وأقول لكم إن أنا البنت الوحيدة في العالم العربي اللي أبوها حلم يشوفها رقاصة كبيرة وهي محققتش الحلم ده".

تابعت: "أبويا أكتر واحد حب واحترم الرقص في مصر، وأنا عرفت أن أبويا راجل عظيم، كان عنده حلم، حلم خلق فن شعبي راقي، ولولاه مكنتش هبقى واقفة هنا، ولولاه مكنتش هقول بكل فخر إن بنت محمود رضا".

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.