شيرين رضا ترقص وياسمين صبري تغني.. 10 لقطات لنجوم الفن على السجادة الحمراء بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

أُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وإليك لقطات لأبرز نجوم الفن على السجادة الحمراء من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي:-

- حضر الفنان آسر ياسين بصحبة زوجته وطفليه في مفاجأة للجميع.

- حضر الفنان محمد فراج، وبصحبته خطيبته الفنانة بسنت شوقي، الحفل، وخلال حوارهما مع قناة ON E، على الهواء، داعب فراج خطيبته ورشّ على وجهها كحولًا على الهواء.



- خلال حواره مع قناة ON E، أحرج الفنان الكبير سمير صبري المذيعة لما جبريل مخاطبا إياها بالقول: "إنتي مش لابسة كمامة ليه؟"، فردت في خجل: "عشان بعيدة عن كل الحاضرين".



- حرص عدد من نجوم الفن على الحضور بصحبة النصف الآخر في حياتهم، إذ حضر آسر ياسين وزوجته، جومانا مراد وزوجها، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، آيتن عامر وزوجها، أمير رمسيس وزوجته، جومانا مراد وزوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، منذر ريحانة وزوجته، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغيرهم.

- حرص نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، على حضور حفل افتتاح المهرجان، وظهرت زوجته إلى جانبه لتخطف الأنظار على "الريد كاربت".

- من بين النجوم الذين حرصوا على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام، النجمة رانيا يوسف والتي ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة كعادتها.

- أيضا إطلالة النجمة غادة عادل نالت حظها من التعليقات الفنانة غادة عادل والتي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

- فاجأت النجمة شيرين رضا الحضور بالرقص على السجادة الحمراء بعد وصولها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

- أعربت الفنانة ياسمين صبري، عن سعادتها بحضور افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، وغنّت ياسمين عبر شاشة ON E حينما سُئلت عن شعار تختاره لعام 2020، أغنية "الحياة حلوة"، معقبة: "ده حقيقي بجد".



وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.