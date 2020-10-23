محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.
وقال المحافظ: "أوجه شكري لمنظمي مهرجان الجونة والقائمين عليه"، وتابع، الفن يعد رسالة حقيقية في إعلاء قيم الأخلاق والفضيلة بالمجتمع، والفن يمنحنا الرؤية للمستقبل وهو تعبير إنساني يكشف لنا عن مرحلة من مراحل الوعي المجتمعي".
وأضاف: "الجونة.. يُعد أحد أبرز المهرجانات الفنية في ظل جائحة كورونا، وتجربة رائدة لدور المؤسسات المدنية غير الحكومية، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية في التنوير، وأتمنى نجاح المهرجان كمنصة تبادلية بين مختلف دول العالم، وأتمنى أن تستمتعوا بوقتكم، وأن تكونوا سفراء للخير والسلام لبلادكم".
يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحر الأحمر عن الجونة: "تجربة رائدة لدور المؤسسات المدنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.