محافظ البحر الأحمر عن الجونة: "تجربة رائدة لدور المؤسسات المدنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

وقال المحافظ: "أوجه شكري لمنظمي مهرجان الجونة والقائمين عليه"، وتابع، الفن يعد رسالة حقيقية في إعلاء قيم الأخلاق والفضيلة بالمجتمع، والفن يمنحنا الرؤية للمستقبل وهو تعبير إنساني يكشف لنا عن مرحلة من مراحل الوعي المجتمعي".

وأضاف: "الجونة.. يُعد أحد أبرز المهرجانات الفنية في ظل جائحة كورونا، وتجربة رائدة لدور المؤسسات المدنية غير الحكومية، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية في التنوير، وأتمنى نجاح المهرجان كمنصة تبادلية بين مختلف دول العالم، وأتمنى أن تستمتعوا بوقتكم، وأن تكونوا سفراء للخير والسلام لبلادكم".

يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.