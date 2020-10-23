رد فعل أرملة خالد بشارة بعد إعلان جائزة خاصة باسمه في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مؤسس مهرجان الجونة السينمائي سميح ساويرس، إن عام 2020 أسوأ أعوام حياته، نظرا لظروف فيروس كورونا وتأثيراتها السلبية على العالم، كما أنه فقد في بداية العام خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم ونادي الجونة السابق.

أضاف ساويرس، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر: "فقدت في بداية العام واحد من أعظم الناس اللي تعاملت معاهم وهو خالد بشارة، وأقدم تذكار لزوجته وهي جائزة خالد بشارة للسينما".

ودعا سميح ساويرس أرملة خالد بشارة لخشبة المسرح، وبدت متأثرة بشدة، وقالت خلال كلمتها: "أهنئكم على بدء المهرجان رغم الظروف السيئة التي تواجه العالم، وأتمنى إن جائزة خالد بشارة تكون بداية نجاح شباب كتير في المستقبل".

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.