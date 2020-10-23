سميح ساويرس في كلمته بافتتاح مهرجان الجونة: 2020 أوحش سنة في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهرجان سميح ساويرس، إنه سعيد للغاية بنجاح إدارة مهرجان الجونة السينمائي بإقامة دورته الرابعة، مضيفا: "سعيد جدا إننا نجحنا رغم كل المشاكل اللي وجهتنا قبل بدء المهرجان هذا العام حتى لا نقطع عادتنا ونستمر".

أضاف ساويرس، خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر: "

بشكر جدا الدولة المصرية، ووزارة الصحة المصرية تحديدا، ولولا وقوف وزيرة الصحة وفريقها المعاون معنا كان استحالة إننا نقدر ننام بالليل في ظل إقامة الدورة".

تابع: "حسينا إن الناس كلها مشتاقة إنها ترجع تعيش، ومش كورونا اللي هيوقفنا عن الحياة، لازم أشكر كل الناس اللي استحملتني أثناء فترة الإعداد، وشكرا سيادة المحافظ، وأخيرا.. عايز أشكر الناس اللي حضرت الفعاليات، وإن شاء الله تتعوض لكل الناس اللي معرفتش تكون معانا، والسنادي بالنسبالي أوحش سنة في حياتي وعايزنها تخلص بقى فاضل شهرين ونتمنى يعدوا على خير".

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.