بالصور- 7 مشاهد رومانسية.. النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يحضر العديد من نجوم الفن، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور بصحبة النصف الآخر في حياتهم، إذ حضر آسر ياسين وزوجته وطفليه في مفاجأة للجميع، جومانا مراد وزوجها، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، آيتن عامر وزوجها، أمير رمسيس وزوجته، جومانا مراد وزوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، منذر ريحانة وزوجته، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغيرهم.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.