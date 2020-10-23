لفتة فريدة.. مهرجان الجونة يخلد نجوم الزمن الجميل على طريقته الخاصة

في لفتة فريدة من نوعها، وتخليداً لذكرى وفاة عدد من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا، قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي والقائمين عليه بتوزيع بروش يحمل صورة لهم، وهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، شويكار و فؤاد المهندس.

وكانت قد انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الدول العربية والعالمية، وأبرزهم أحمد السقا،

خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، سمير صبري، محمد فراج، أحمد رزق، عمرو يوسف، كندة علوش، بشرى، نجيب سويرس، روجينا.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما،

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكونحافزا لتطوير السينما فى العالم العربى، ومن المقرر أن تقدم الإعلامية اللبنانية الشهيرة هيلدا خليفة، حفل إفتتاح المهرجان في دورته الرابعة.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في الليلة الافتتاحية لمهرجان الجونة على الريد كاربت، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأدوات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور. تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.