شيرين رضا: أبى أرادنى راقصة.. وفشلت فى تحقيق حلمه

أعربت الفنانة شيرين رضا عن فخرها بالمسيرة الفنية لوالدها، خلال كلمتها بفعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة. وقالت : " أبي دعم فنون الرقص ورغب في وصول الرقص الشعبي للعالمية. وتابعت : "يمكن أكون البنت الوحيدة في مصر اللي أبوها كان نفسه تطلع رقاصة وخيبت ظنه ومحصلش.. أبويا راجل عظيم كان عاوز ياخد الرقص في حتة تاني ويخلق فن شعبي راقي ويعرف الناس فن مصر الأصيل، مكنش حلم سهل لكنه قدر يحققه... لولاه مكنتش هبقا واقفة هنا ولا هقول بكل فخر إني بنت محمود رضا". الأصيل، مكنش حلم سهل لكنه قدر يحققه... لولاه مكنتش هبقا واقفة هنا ولا هقول بكل فخر إني بنت محمود رضا". ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

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