اختتمت فعاليات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، برقصات من فرقة رضا للفنون الشعبية، في لافتة تذكارية لمؤسسها الراحل محمود رضا، الذي رحل عن دينانا خلال شهر يوليو الماضي عن عمر يناهز الـ 90 عاماً.
وأهدت ابنته الفنانة شيرين رضا لروحه وذكراه كلمات مؤثرة لحاضري المهرجان، حيث تحدثت عن علاقتها الوطيدة به رغم انشغاله النفي، وانها تأثرت بحب الناس له وشعرت بعظمة وجوده وتأثير فنه من خلالهم خاصةً بعد وفاته، ووجهت الشكر لمنظمي المهرجان على حرصهم بوجود رمز فني لوالدها في ليلة افتتاح المهرجان أمام نجوم العالم.
تم الانتهاء من فعاليات افتتاح المهرجان منذ قليل، حيث تلاه عرض الفيلم الافتتاحي بحضور مجموعة كبيرة من فناني العالم. مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأدوات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.
تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر إهداء خاص للراحل محمود رضا في مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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