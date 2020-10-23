أحمد مالك: متحمس لمشاهدة حارس الذهب بمهرجان الجونة

وصل منذ قليل النجم الشاب أحمد مالك، على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من أكتوبر.

وأكد "مالك" أنه متحمسا بشدة لمشاهدة فيلمه العالمي الأول "حارس الذهب" الذي يعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي يستمر حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وقال: الفيلم أشاد به النقاد بشكل كبير في مهرجان فينسيا، خاصة أنه تم كتابته في 6 سنوات، ويحكي تاريخ استراليا، وكيف أشخاص من الشرق الاوسط قاموا ببناء استراليا لا يعرف عنهم شيء.



وأضاف: إن أجواء التصوير كانت مختلفة، وتأثر بشكل كبير من التجربة، وكيف أنه أصبح يمكن لأشخاص من داخل مصر العمل في الخارج.

ينافس الفيلم الروائي الأسترالي "حارس

الذهب"، من إخراج وتأليف رودريك ماكاي وبطولة النجم الشاب أحمد مالك والنجوم الأستراليين المعروفين ديفيد وينهام وجاي رايان، في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكان "حارس الذهب" قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة".

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.

كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح لتعاون والتبادل الثقافي.

ويدور الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة.

فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة.

وكان قد تلقى الفيلم دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي، وتتولى MAD Solutions مهام التوزيع والترويج للفيلم في العالم العربي.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في الليلة الافتتاحية لمهرجان الجونة على الريد كاربت، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأدوات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور. تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.