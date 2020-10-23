صور.. أبرز إطلالات النجمات بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة. ونستعرض فيما يلي أبرز إطلالات النجمات في حفل الافتتاح. وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي،والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم. ويأتي حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

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