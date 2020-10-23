انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الدول العربية والعالمية، وأبرزهم أحمد السقا، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، سمير صبري، محمد فراج، أحمد رزق، عمرو يوسف، كندة علوش.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا، ويهدف الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما فى العالم العربى، ومن المقرر أن تقدم الإعلامية اللبنانية الشهيرة هيلدا خليفة، حفل إفتتاح المهرجان في دورته الرابعة.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في الليلة الافتتاحية لمهرجان الجونة على الريد كاربت، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأدوات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور. تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.