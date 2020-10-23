أشرف زكي : إقامة مهرجان الجونة رسالة كبيرة بأن مصر آمنة

قال الفنان أشرف زكي، إن إقامة مهرجان الجونة السينمائي، بالرغم من ظروف أزمة فيروس كورونا، رسالة كبيرة أن مصر آمنة، مشيرًا إلى أنه المهرجان الوحيد الذي بدأ الانطلاق بعد كورونا.

وأضاف، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي،

مساء اليوم الجمعة، عن أدوار روجينا زوجته: "أعيش التوتر اللي بتعيشهولنا، آخر مسلسل البرنس كان توتر وطوارئ في البيت بطريقة فظيعة، هي بتصدق اللي بتعمله، كان الجو متوترًا لحد ما ربنا وصلها لبر الأمان".



وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي،

والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.



وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

