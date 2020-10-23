جمال سليمان يصل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وصل الفنان القدير جمال سليمان على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من أكتوبر.
وإنطلقت بعد قليل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، ومن المقرر أن يزين حفل الافتتاح كل من أحمدالسقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي، محمد فراج، محمود الليثي، هاني عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزي، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.
وتوافد عدد كبير من نجوم الفن في الليلة الافتتاحية لمهرجان الجونة على الريد كاربت، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأدوات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور. تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.
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