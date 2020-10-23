دقي يامزيكا ..الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة بصوت رامي عياش

قدم الفنان رامي عياش الاغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة في دورته الرابعة، حيث حملت عنوان "دقي يامزيكا"، بحضور كوكبة مميزة من نجوم الفن في الليلة الأولى للمهرجان. واختتم رامي أغنيته بكلمة لمنظمي الحفل وعائلة ساويرس ، حيث حرص على توجيه الشكر إليهم لحرصهم على اقامة النسخة الرابعة من المهرجان في ظل ظروف ، حيث حرص على توجيه الشكر إليهم لحرصهم على اقامة النسخة الرابعة من المهرجان في ظل ظروف كورونا الاستثنائية. تم الانتهاء من فعاليات السجادة الحمراء للمهرجان، حيث يعرض الآن عرض افتتاحي للمهرجان بحضور مجموعة كبيرة من فناني العالم. حيث يعرض الآن عرض افتتاحي للمهرجان بحضور مجموعة كبيرة من فناني العالم. مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأدوات التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور. تقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.

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