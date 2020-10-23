صور .. ظهور مميز لإيناس الدغيدي بحفل مهرجان الجونة

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وصلت المخرجة إيناس الدغيدي ، لمهرجان الجونة السينمائى، مساء اليوم الجمعة، على حفل افتتاح المهرجان فى دورتهالرابعة، والتى تستمر فعالياتها حتى يوم 31 أكتوبر.
ويذكر أن القائمين على مهرجان الجونة قد حرصوا على الاحتفاء بنجوم رحلوا عن عالمنا تحت شعار "نجوم في السماء"، وذلك من خلال بروش مميز عليه صورة أكثر من نجم.
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