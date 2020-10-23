تراند اليوم : كل الدعم لموزز المهرجان .. بيتنافسو مين فستانها أحلي – إتفرج وإحكم

انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة.

وتنافست النجمات على الظهور بأبهى حلة لها، نستعرض فيما يلي كل إطلالات النجمات في حفل الافتتاح.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.