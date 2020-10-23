تراند اليوم : شيرين رضا لابسة فستان بجناحات وبتطير في السما – إتفرج

انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة.

خلال كلمتها بالحفل أعربت الفنانة شيرين رضا عن فخرها بالمسيرة الفنية لوالدها، ودعمه لفنون الرقص ورغبته في وصول الرقص الشعبي للعالمية، مضيفة: “يمكن أكون البنت الوحيدة في مصر اللي أبوها كان نفسه تطلع رقاصة وخيبت ظنه ومحصلش.. أبويا راجل عظيم كان عاوز ياخد الرقص في حتة تاني ويخلق فن شعبي راقي ويعرف الناس فن مصر الأصيل، مكنش حلم سهل لكنه قدر يحققه… لولاه مكنتش هبقا واقفة هنا ولا هقول بكل فخر إني بنت محمود رضا”.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.