تراند اليوم : خالد بشارة يتسبب في بكاء سميح ساويرس في مهرجان الجونة

بكى المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم.

أكد سميح أن عام 2020 كان الأسوأ بالنسبة له، لبسبب وفاة صديقه خالد بشارة، معلنا تكريم اسمه خلال هذه الدورة وإطلاق اسمه على إحدى الجوائز.

من جانبها، بكت “ماريان” زوجة الراحل خالد بشارة خلال كلمة ساويرس، وأعربت بدورها في كلمتها عن امتنانها الكبير للمهرجان، موضحة أنها قابلت خالد لأول مرة عام 1990، في الجامعة الأمريكية، وبدأت قصة حبهما منذ ذلك الحين، قائلة: “كان مجرد شاب طموح جدا دمه خفيف وجدع، بنى نفسه بنفسه، مشواره المهني مكنش سهل ومكنش كله نجاحات، كان فيه أوقات صعبة وإحباط لكنه أصر إنه ينجح.. سعيدة جدا بريط اسمه بمهرجان الجونة لأنه كان جزء لا يتجزأ من نجاح المهرجان.. أتمنى إن جايزة خالد بشارة تكون بداية للقصص نجاح كتيرة في المستقبل”.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.

خالد بشارة (27 يوليو 1971- 31 يناير 2020)، رجل أعمال مصري شغل منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، كما أنه أحد أعضاء مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة منذ عام 2003 وعضو مجلس إدارة بشركة ويند للاتصالات.