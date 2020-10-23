تراند اليوم : إبنة عمرو دياب بتطبل لأمها في مهرجان الجونة – شوف عملت إيه

وجهت نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا رسالة لوالدتها بسبب مشاركتها كعضو مجلس تحكيم مسابقة لرواد الأعمال من ذوي الكفاءات العالية، والتابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

نشرت ابنة شيرين رضا صورة والدتها وتفاصيل المسابقة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على Instagram، وكتبت: “كم أنا فخورة بكِ ماما”.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.

وتنشغل شيرين رضا حاليًا في تصوير مشاهدها لفيلم “قمر 14”.

فيلم “قمر14” يتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.

من ناحية آخرى يعرض لشيرين رضا في السينما حالياً فيلم “الغسالة” الذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من النجوم.

عرض فيلم “الغسالة” في موسم عيد الأضحى 2020 وبالأخص يوم وقفة عرفات الموافق 30 يوليو.

ونافس فيلم “الغسالة” بمفرده في موسم عيد الأضحى في سابقه الأولى من نوعها وذلك لعدم طرح أفلام أخرى بسبب تقليل نسبة الحضور بالسينما ل ٢٥٪ للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

‎الغسالة” من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

‎”‎الغسالة” إنتاج مشترك بين شركات “نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية” و”سينرجي”، ويتولى التوزيع محليًا شركة “دولار فيلم‎”.‎