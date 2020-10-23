تراند اليوم : كارول سماحة تحتضن ابنتها وماريتا الحلاني:” ييي شو حلوين”

نشرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ صورة جديدة لها وهي تحضن ابنتها تالا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت على الصورة بالقول: “حبيبتي تالا”.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين، وتلقّت كارول ايضا العديد من التعليقات، اذ ان الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ عبّرت عن اعجابها بالصورة وكتبت: “ييي شو حلوين”، وردّت عليها كارول بوضع قلب.

يُذكر أن آخر أعمال سماحة كانت أغنية “Bon Voyage”، إذ شاركها التمثيل في الكليب الإعلامي والممثل المصري باسل الزارو، وهو من إخراج بتول عرفة.