شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش من مسرح افتتاح الجونة: هنكمل أيامنا وبرافو عائلة ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم اللبنانى رامى عياش من مسرح افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة: "بنصر على الحياة ونلبى تعطشنا الدايم للفرح والسعادة والحياة، والسنة دى مش هتكون خسارة فى جدول حياتنا، هنكمل أيامنا ونتغلب على توقف الزمن، برافو مهرجان الجونة وعائلة ساويرس".

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة بدأ بأغنية للنجم اللبنانى رامى عياش، والذى قدم مفاجأة للحفل وهو تقديم أغنية بعنوان "دقى يا مزيكا".

وشهد الحفل صعود مقدمة الحفل هيلدا خلفية لتقدم فيلم قصير عن تأثر السينما بفيروس كورونا بصوت النجم ماجد الكداونى، ووجهت التحية من لبنان إلى مصر.

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الرابعة من مهرجان الجونة حضور يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنة شلبى وأحمد السقا وزوجته وأمينة خليل ولبلبة عائشة خالد الصاوى نسرين طافش، صبرى فواز وريم مصطفى وأبو وزوجته ورايا أبى راشد وآيتن عامر.

كما شهدت الريد كاربت حضور النجوم ياسمين صبرى وعمرو يوسف وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا، وجومانا مراد ومى سليم وميس حمدان وباسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، سمير صبرى، آسر ياسين وزوجته ونجليه، الفنانة هبة السيسى، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفى درويش، عمر السعيد.