شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تخطف الأنظار بـ"لوك ستيناتي" فى جلسة تصويرية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية أريانا جراندى الأضواء في أحدث ظهور لها، حيث خضعت لجلسة تصويرية جديدة أعادت من خلالها موضة الستينيات من القرن الماضي من خلال ارتدائها بلوزة قصيرة خضراء مع تنورة صغيرة.

وسرعان ما انتشرت صور النجمة العالمية أريانا جراندى في جلستها التصويرية الجديدة، في الوقت الذي فاجأت فيه معجبيها بأغنية "Positions" ، وهي أغنيتها الأولى من ألبومها السادس.



أريانا جراندى تخضع لجلسة تصويرية

واستلهمت أريانا جراندى ملابسها من الستينيات، كما قامت مغنية "Rain On Me" بإبراز إطلالتها بشعر كثيف ومكياج قديم، كما حرصت على أن تكون ملابسها ذات أكمام طويلة، حسبما ذكر موقع " ampgoo".

وطرحت النجمة العالمية أريانا جراندى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Positions"، اليوم الجمعة، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية التى انتظرها جمهور المغنية العالمية، أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل 6 ساعات.



أريانا جراندى في أحدث ظهور لها

يأتى هذا بعدما أكدت المغنية العالمية أريانا جراندى، أنها ستصدر ألبومها الجديد خلال هذا الشهر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على تويتر، فى وقت سابق: "لا أطيق الانتظار لأقدم لكم ألبومى هذا الشهر".

وظلت نجمة البوب أريانا جراندى - ​​التى حطمت الأرقام القياسية - صامتة إلى حد كبير بشأن ألبومها السادس فى الاستوديو، وهو متابعة لألبومها الذى طرحته فى العام 2019 " Thank U, Next"، حيث أكدت طرح ألبومها الجديد هذا الشهر، وكان معجبوها قد دشنوا هاشتاج " AG6isComing " بشأن ألبوم أريانا جراندى الجديد.

من ناحية أخرى، كسرت أغنية "Side To Side"للنجمتين نيكى ميناج وأريانا جراندى، كل الأرقام القياسية، لتصبح أكثر أغنية مشاهدة لدويتو نسائى فى التاريخ، حيث حققت أكثر من 1.8 مليار مشاهدة بموقع "يوتيوب" منذ طرحها عام 2016، وأبرز الحساب الرسمى لجائزة وورلد ميوزك أوورد الرقم القياسى عبر حسابه بموقع إنستجرام.



أريانا جراندى