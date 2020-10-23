شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: مهرجان الجونة دليل على نجاح التجربة المصرية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته على مسرح افتتاح الدورة الـ 4 من مهرجان الجونة: "أوجه التحية لإدارة مهرجان الجونة ومدينة الجونة التى أصبحت عاصمة للسينما فى مصر"، موضحا أن السينما خير سفير بين الثقافات لأنها تتخطى حاجز اللغة وتؤسس للثقافة العالمية، مشيرا إلى أن الفن تعبير إنسانى يجعل الإنسان أكثر رقيا ويعلى من قيم الأخلاق والفضيلة وحب الوطن.

وأضاف محافظ البحر الأحمر: "على الفنان أن يسعى إلى تحقيق القيم التي تغرس في الأجيال المعاني الجميلة وترتقي بالقدرات الإنسانية والحضارات وتمنحنا رؤية للمستقبل، الفن تعبير إنساني يكشف عن الوعي المجتمعي في مختلف العالم وأرحب بكم في مصر بلد الأمن والأمان، راجيا أن تشاركونا الطمأنينة وتتمتعوا بالأمن في مصر".

وأضاف محافظ البحر الأحمر: "الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يرسي الاستقرار والأمن فى مواجهة الفكر الظلامي، واستطاع فتح نوافذ لدعم فكر الاعتدال من خلال مؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الثقافة".

وأكد المحافظ أن مهرجان الجونة هو دليل على نجاح التجربة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، والتى بدأت تنحسر في مصر.

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الرابعة من مهرجان الجونة حضور يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السقا وزوجته وأمينة خليل ولبلبة، عائشة خالد الصاوي نسرين طافش، صبري فواز وريم مصطفى وأبو وزوجته ورايا أبي راشد وآيتن عامر.

كما شهدت الريد كاربت حضور النجوم ياسمين صبرى وعمرو يوسف وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان، وباسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، سمير صبري، آسر ياسين وزوجته ونجليه، الفنانة هبة السيسي، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفى درويش، عمر السعيد