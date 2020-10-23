شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات جذابة لياسمين صبرى ومنة شلبى وأمينة خليل وبشرى بافتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عدد من نجمات الفن بإطلالات جذابة على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، والتى انطلقت تحت شعار "الإنسان والحلم"، منهم، منة شلبى، ياسمين صبرى، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، كندة علوش، نسرين طافش، بسمة، غنوة محمود، بشرى.

كما حرص على التواجد منذ الدقيقة الأولى لحفل الافتتاح، الفنان سمير صبرى، آسر ياسين وزوجته ونجليه، المخرج أمير رمسيس، الفنانة هبة السيسي، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفي درويش، عمر السعيد.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

وهو فيلم للمخرجة كوثر، التى شاركت به كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين فى منصة الجونة السينمائية بالدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة، ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، ويضمن المهرجان وشركة أوراسكوم ومستشفى الجونة توفير مرافق صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة مع اتخاذ كل التدابير الضرورية.



منة شلبى



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غادة عادل غادة عادل



بشرى























