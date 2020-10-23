شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح وشيريهان أبو الحسن على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة، والتي تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم".

كما شارك فى الحفل جومانا مراد، مي سليم، ميس حمدان، باسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، انتشال التميمي مدير المهرجان.

وتواجد منذ الدقيقة الأولى لحفل الافتتاح الفنان سمير صبري، آسر ياسين وزوجته وابنيه، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة هبة السيسي، والإعلامية هيلدا خليفة، ومصطفى درويش، وعمر السعيد.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.