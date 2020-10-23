25 صورة من مهرجان الجونة السينمائي.. النجوم يتحدون كورونا

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

وتقام هذه الدورة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لتفادي مخاطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).





وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش.





ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، في أول عرض له بالشرق الأوسط.





ويقدم أغنية المهرجان هذا العام المطرب اللبناني رامي عياش، كما ستقدم الحفل اللبنانية هيلدا خليفة.





كما سيشهد الحفل أيضاً مشاركة خالد النبوي، والمطربة فرح الديباني.





تنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتضم المسابقات الثلاث قائمة كبيرة من أعمال بعض المخرجين العالميين والعرب.





ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج البريطاني الشهير بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جسد بطولته النجم خالد النبوي، فيما تضم اللجنة بين أعضائها، الممثل آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبوالعلاء الذي سبق وفاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" العام الماضي بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ٧٦ ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي،





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، المنتجة ماري بيير ماسيا، وتضم عضوية اللجنة كلًا من المخرجة المصرية الشهيرة ماريان خوري، التي أنتجت وشاركت في إنتاج نحو ٣٠ فيلما روائيا ووثائقيا، والمونتير والمخرج سيمون الهبر الفائز بجوائز دولية عن أفلامه الوثائقية "سمعان بالضيعة" و"الحوض الخامس"، كما ينضم إلى اللجنة المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون.





وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة التونسية رجاء عماري، وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي منح الفنان خالد الصاوي جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل ختام النسخة الرابعة، المقرر إقامته في 30 أكتوبر الجاري.



