شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب البريطانى ليام جالاجر يستعين بالدراجة للحفاظ على لياقته بعد إصابته بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المغني العالمي البريطاني وليام جون بول المعروف بـ"ليام جالاجر" إلى قيادة الدراجة بعدما تخلى عن رياضة الجري تنفيذا لأوامر وتعليمات الأطباء الذين نصحوه بالتوقف عن الركض بسبب التهاب المفاصل، حسبما ذكرت صحيفة " Metro" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وشوهد المطرب البريطاني ليام جالاجر البالغ من العمر 48 عاما، وهو يقود الدراجة في إحدى الطرق بالعاصمة البريطانية "لندن" بعد تخليه عن رياضة الجري، اتباعا لتعليمات الأطباء بسبب معاناته مع التهاب المفاصل.



المطرب البريطاني ليام جلاجر يستعين بالدراجة للحفاظ على لياقته

المطرب البريطاني كشف في العام الماضي أنه يعاني من التهاب المفاصل وأخبره الأطباء بأنه عليه التخلي عن الركض لمنع حدوث ضرر دائم لركبتيه، ونتيجة لذلك يبدو أن ليام قد اتجه إلى وسائل أخرى للحفاظ على لياقته وشُوهد وهو يقود دراجته حول هامبستيد.



ليام جلاجر

وظهر ليام جالاجر المغنى السابق بفريق أويزيس لموسيقى الروك مرتديًا سترة سوداء وسروالًا قصيرًا وحذاء أسود على دراجته، حيث كان مبتسما وسعيدا خلال قيادته على الطرقات المبللة بمياه الأمطار.

ولجأ المطرب البريطاني إلى علاج التهاب المفاصل من خلال حصوله على جلسات الوخز بالإبر للمساعدة في تعافيه من مرضه، وذلك بعد تشخيص إصابته بالتهاب المفاصل العام الماضي في مقابلة مع مجلةQ .