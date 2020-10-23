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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين تعليقا على اصطحاب أسرته فى افتتاح الجونة: عاوزها ذكرى لطيفة لأولادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم آسر ياسين على السجادة الحمراء منذ قليل خلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته ونجليه، وهو ما جذب الأنظار إليه، حيث اعتاد آسر الظهور برفقة زوجته فى كل الأحداث الفنية لكنه لأول مرة يصطحب ابنيه.
وقال ياسين إنه وجد الأمر ذكرى لطيفة لأبنائه، مشيرا إلى أنه ترك ابنه الثالث، حيث إن عمره مجرد شهور، ومن المعروف أن آسر ياسين يشارك هذا العام فى المهرجان كعضو لجنة تحكيم.
وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.
والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.
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