شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يثير حيرة متابعيه وجمهوره بسبب صورة لفتاة على شاطئ البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الهضبة عمرو دياب تساؤلات متابعيه بعدما نشر صورة عبر الحساب الرسمي للهضبة، على موقع إنستجرام ظهرت فيها فتاة دون أن يكشف هويتها، وما أن نشر الهضبة الصورة حتى دخل متابعوه خلال التعليقات في سلسلة من التكهنات حولها، دون التوصل إليها إلى الآن.



الصورة التي نشرها عمرو دياب

وكان جمهور النجم عمرو دياب فاجأ خلال حفله الأخير الذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، بالغناء له احتفالا بعيد ميلاده الـ59 الذى وافق يوم 11 أكتوبر الجارى، ووجه الهضبة الشكر لهم واستأنف الغناء مرة أخرى.

وطرح الهضبة عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية ممثلة أغنية "أهه أهه"، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو يتضمن مقطع من بداية الأغنية، وعلق عليه بالتأكيد على أن الأغنية تم طرحها على أحد الأبلكيشن الشهيرة في عالم الموسيقى.

كما سبق ووجه الفنان عمرو دياب، الشكر للكاتب الكبير إبراهيم عيسى بعد تصريحات الأخير عن تجربة الهضبة الموسيقية، قائلا فى رسالة لعيسى:"كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري".

وقال الهضبة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر،"إلى الأستاذ ابراهيم عيسى، كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة"، كل الشكر والتقدير أستاذي ابراهيم عيسى".

وكان الكاتب ابراهيم عيسى، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن الفنان عمرو دياب من أنجح الفنانين منذ نشاة الفن فى مصر، مضيفا :" يجمع ما بين الفطرة والفطنة، وعمرو دياب تجربة موسيقية أشمل شاملة الغنا جواها".