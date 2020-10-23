شيرين رضا ترقص على السجادة الحمراء بفستان سيراميك فى افتتاح مهرجان الجونة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة شيرين رضا على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة، والتي تنطلق تحت شعار "الإنسان والحلم"، وظهرت بفستان سيراميك وتراقصت على السجادة الحمراء بشكل كوميدى.

كما حرص على التواجد منذ الدقيقة الأولى لحفل الافتتاح، الفنان سمير صبرى، آسر ياسين وزوجته وابنيه، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة هبة السيسي، والإعلامية هيلدا خليفة، ومصطفى درويش، وعمر السعيد.

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلان إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحرص المهرجان على تقديم دورة آمنة ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسئولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان.